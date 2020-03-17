Мамин: Всем банкам необходимо предоставить отсрочку бизнесменам

На заседании Правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены меры поддержки предпринимательства и отечественного производства, передает zakon.kz.

Пакет мер по поддержке казахстанского бизнеса представил министр национальной экономики Р. Даленов, предложения для стимулирования агропромышленного комплекса — министр сельского хозяйства С. Омаров, обеспечения занятости граждан — министр труда и социальной защиты населения Б. Нурымбетов, новых механизмах оказания господдержки предпринимателей через институты развития АО «НУХ «Байтерек» — председатель правления Холдинга А. Арифханов, влиянии экономической ситуации на бизнес и выработанных Проектным офисом при Правительстве РК антикризисных мерах — председатель правления НПП «Атамекен» А. Мырзахметов, недопущению роста долговой нагрузки населения и бизнеса — председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка М. Абылкасымова, мерах АО «ФНБ «Самрук-Қазына» — председатель правления Фонда А. Есимов.

Пакет срочных мер по поддержке бизнеса и обеспечения стабильности на рынке труда включает повышение доступности финансирования, предоставление гарантий, налоговые стимулы, снижение проверок бизнеса и обеспечение занятости.

В частности, до 1 трлн тг будут расширены кредитование и перечень приоритетных товаров по программе «Экономика простых вещей», по госпрограмме «ДКБ-2025» верхний порог кредита будет увеличен и сняты отраслевые ограничения, упростится механизм выдачи гарантий при кредитовании бизнеса.

Будут внедрены новый механизм кредитования в сфере АПК, а также дополнительные налоговые стимулы — освобождение от НДС на импорт биологических активов АПК, включающих крупный рогатый скот и племенных цыплят, а также освобождение от уплаты налога на земли сельхозназначения почти 7 тыс. аграриев.

По поручению главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева Правительство примет беспрецедентные меры поддержки предприятий малого, среднего и крупного бизнеса. Эти меры направлены, прежде всего, на сохранение текущей занятости и создание новых рабочих мест через стимулирование деловой активности предпринимателей и граждан, — сказал Мамин.

Будет выделено 300 млрд тг на реализацию Дорожной карты занятости, предусматривающей ремонт инфраструктурных, социальных объектов и дорог местного значения с привлечением к данной работе казахстанских граждан.

Банки не будут начислять штрафы и пени при просрочке платежей, возникших у заемщиков при введении чрезвычайного положения.

«Всем банкам необходимо предоставить отсрочку представителям бизнеса, у которых произошло ухудшение финансового положения», — сказал А. Мамин.

Глава Правительства поручил в трехдневный срок подготовить проекты постановлений по внесению новых форм поддержки предпринимателей в отраслевые государственные программы.

В реализацию Указов Главы государства мы принимаем комплекс решений по определению особых порядков установления налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, формированию и исполнению бюджета, специального порядка государственных закупок. В целом, новые меры по поддержке предпринимательства и отечественного производства создадут более 200 тысяч новых рабочих мест, — сказал Мамин.

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