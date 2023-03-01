Маммографическое оборудование обновят в семи районах области

Сегодня в Костнайской области на диспансерном учете с онкологическими заболеваниями стоит почти 14 тысяч человек.

Только за 2022 год было выявлено три тысячи новых случаев. В управлении здравоохранения отмечают, что у большинства заболевших выявляется рак кишечника, на втором месте — рак молочной железы, и на третьем рак легкого. А вот что касается смертности от онкологических заболеваний, то этот показатель по сравнению с 2021 годом снижен на 4%. Специалисты отмечают, что самое главное вовремя выявить заболевание, поэтому призывают население региона не игнорировать скрининг.

«Низкий процент исполнения скрининга отмечается по раннему выявлению рака молочной железы. Обследовано 38940 женщин, при плане 61765, что связано с устаревшим парком маммографических оборудований в следующих медицинских организациях. Частая поломка маммографов, срок эксплуатации более 15 лет Аркалыкская поликлиника, Денисовская районная больница, Кушмурунская сельская больница, Житикаринская районная больница»,,- говорит руководитель управления здравоохранения Данияр Джандаев.

Данияр Джандаев отмечает, что для проведения скрининга в области есть 16 стационарных маммографов и один передвижной. В 2022 году в трех районных больницах заменили маммографическое оборудование. В этом году намерены это сделать ещё в 7 организациях здравоохранения. На эти цели из местного бюджета выделили 380 миллионов тенге. Это позволит проводить обследования более качественно. Есть и другие планы.

«С нашей стороны запланирован выезд областных врачей- онкологов, где они отсутствуют. У нас уже есть предварительная договоренность с Астанинским медицинским университетом, профессоры весной приедут и будут нам проводить практику по онконастороженности. Также в феврале мы провели встречу по привлечению молодых специалистов»,- отмечает заместитель акима Костанайской области Ринат Мухаметкалиев.

В завершении совещания глава региона поручил руководителю управления здравоохранения увеличить охват населения скринговыми обследованиями до 100%.

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