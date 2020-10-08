Маммопластику станут проводить в Костанае

В Костанае начнут проводить пластические операции. Ими займутся врачи онкологической больницы. Своим пациенткам со следующего года они смогут проводить маммопластику, передает alau.kz

В следующем году врачи городской онкологической больницы смогут приступить к новым для себя видам операций. Об этом стало известно, после состоявшихся на прошлой неделе мастер-классов. Их для костанайских медиков проводили приезжие специалисты из национального института онкологии и радиологии.

«Мы будем вводить новые операции, которые ранее не делались в Костанайской области. То есть это будут расширенные лапароскопические операции, то есть без вхождения в брюшную полость плюс маммопластика. То есть при удалении женщинам молочных желез, мы будем стремиться восстанавливать, то есть делать пластические операции»,- сообщил и.о. главного врача Костанайской городской онкологической многопрофильной больницы Игорь Дженджара.

Прежде, чем приступить к новым операциям, врачи костанайской онкобольницы пройдут обучение. Этой осенью наши медики отправятся к посетившим их коллегам из Алматы. Учеба начнется уже в ноябре и может занять от одного до двух месяцев.

«Сейчас стоит самой главной задачей онкослужбы в Костанае, чтобы мы сократили медицинский туризм. То есть все те пациенты, которые у нас есть получали онкологическую специализированную помощь именно в нашей области. Ранее пациенты выезжали в другие регионы, ведущие институты Алматы и Нур-Султана»,- рассказал Игорь Дженджара.

Операции будут проводить бесплатно в рамках гарантированного объема медицинской помощи. Однако в больнице не исключают, что в будущем маммопластику можно будет проводить и на платной основе уже не в качестве средства восстановления после борьбы с раком, а по желанию пациенток. Но первое время такие операции все же будут штучными. Кроме того, в онкологической больнице строят и другие планы. На этот раз по обновлению оборудования.

«На данный момент у нас устаревшие радиологические аппараты. Сейчас практически во всем мире и многих областях Казахстана есть линейные ускорители. Последние были установлены в Мангыстау, в Атырауской области, Павлодаре. И мы очень надеемся, что будет установлен и в нашей Костанайской области, чтобы наши пациенты получали специализированную помощь по лучевой терапии именно у нас»,- сказал и.о. главного врача.

Новый аппарат может стать помощником в проведении лучевой терапии для пациентов онкобольницы. Но вся сложность в его появлении в нашем регионе связана с деньгами. Аппарат дорогостоящий. По словам и.о. главного врача его цена может доходить до 2 миллиардов тенге. На данный момент таких средств на покупку оборудования нет.

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