Марченко высказался о воздействии коронавируса на экономику

Бывший председатель Национального банка Казахстана Григорий Марченко высказался о последствиях воздействия коронавируса на мировую экономику. Интервью с казахстанским экономистом опубликовано на YouTube-канале «Экономика. Верным курсом«, передает Tengrinews.kz.

«Что касается воздействия (коронавируса. — Прим.) на экономику, меня несколько раз на эту тему спрашивали. Я всем рассказываю один и тот же анекдот про альпинистов. Альпинисты в горах, один из них падает в пропасть. Они кидаются к краю пропасти и кричат: «Вася, ты живой?» Он снизу кричит: «Да». Они спрашивают: «Ты сильно разбился?» А он кричит: «Не знаю, я еще лечу».

С моей точки зрения, любые аналитики, которые сейчас дают количественные оценки, они или торопятся, или сами не понимают, потому что мы еще летим. Причем мы летим по двум параметрам. Первый — не закончилось воздействие эпидемии коронавируса, которая будет очень болезненной для экономики. И тут как эпидемия воздействует на экономику, так и наша реакция на эпидемию воздействует на экономику. Все эти вещи в таком, скажем так, философском взаимодействии, влекут нас непонятно куда. К этому еще добавляется не всегда адекватная реакция властей как на эпидемию, так и на принятие мер, необходимых для поддержки экономики», — сказал Марченко.

Также, по его словам, существует большая неясность на рынке нефти, из-за чего давать какие-либо количественные оценки трудно.

Григорий Марченко также прокомментировал слова вице-министра национальной экономики о том, что негативного воздействия на экономику не ожидается.

«У нас, правда, вышел героически заместитель министра национальной экономики где-то 10 дней назад и сказал, что, по их оценкам, никакого особо негативного воздействия на нашу экономику эпидемия коронавируса не окажет. Не знаю, что он принимал, его, видимо, просто попросили, чтобы он сказал успокоительные слова, но он сильно сам успокоился и сильно постарался успокоить всех остальных.

Наше правительство выделяет пособие более чем 4 миллионам человек, которые вынужденно сидят без работы. Легко понять, что если 4 миллиона человек не работают, то на валовом внутреннем продукте это скажется просто обязательно», — отметил бывший глава Нацбанка.

Экономист считает, что какие-либо количественные оценки можно будет дать в июне, потому что, по его мнению, в этом месяце «будет какая-то ясность на рынке нефти и уже в основном или полностью закончится эпидемия».

«Если трезво посмотреть на статистику, на самом деле пик по новым заболевшим по всему миру был 9 апреля, а по приросту умерших был 15 апреля. Мы в целом как мир пик прошли. Но понятно, что в разных странах это происходит по-разному», — добавил он.

Марченко также считает, что ограничения нужно ослаблять всем по нескольким причинам.

«Есть три возможные реакции на такую эпидемию. Первый — это искусственная иммунизация, когда 60 процентам населения делается прививка. Этот путь по целому ряду причин нереален. Во-первых, вакцины нет и не будет еще полтора года. Все говорят, что будет раньше, но, скорее всего, нет. В любом случае ее не будет до следующей эпидемии коронавируса, которая будет в ноябре. Если кто-то не очень понимает, что до ноября осталось семь месяцев. Коронавирус снова придет, вакцины от него не будет. (…)», — сказал Григорий Марченко.

Кроме того, он высказался за естественную иммунизацию населения от коронавируса.

«Пример Швеции, отчасти Швейцарии и Нидерландов четко показывает, что единственная стратегия — естественная иммунизация. 60 процентов населения должны переболеть. При том, что мы понимаем, что 80 процентов и более переносят бессимптомно и легко. Другого выхода нет. Тем более, если мы понимаем, что в ноябре придет еще одна эпидемия коронавируса, самоизоляция на 6 месяцев нереальна ни в одной стране. О чем у нас все стыдливо умалчивают. (…) Как раньше уже не будет, потому что коронавирус, как обычный грипп и другие инфекционные заболевания, теперь с нами надолго, если не навсегда», — добавил Марченко.

Бывший глава Нацбанка считает, что некоторые экономисты пошли по методологически неправильному пути.

«Очень много публикаций о том, что нужно вводить самоизоляцию и карантин, потому что в нашем демократическом обществе жизни важнее, чем деньги, жизни важнее прибыли, поэтому нужно закрывать предприятия, переводить людей на самоизоляцию, чтобы защитить группы риска. Раньше говорили, что в группе риска старики. (…) Но потом выяснилось, что группа риска больше. Это люди с хроническими заболеваниями, диабетики. В США 43 процента от общего количества умерших от коронавируса — диабетики, 27-28 процентов — преддиабетики. Люди с ожирением тоже в группе риска. Если так смотреть, то все хроники. У кого-то диабет, у кого-то ожирение, респираторные заболевания, а у кого-то старость. Но методологически неправильно сравнивать жизни и доллары. Правильно сравнивать жизни и жизни. И во всех наших странах минздравы должны были сделать другие оценки. С одной стороны, если мы вводим карантин, мы спасем 5 тысяч стариков, 3 тысячи диабетиков, и 2 тысячи людей с другими хроническими болезнями. С другой стороны, за месяц-полтора карантина сколько людей в наших странах дополнительно умрут от алкоголизма, бытового насилия. И мы это видим, об этом говорит ООН. Во всех странах бытовое насилие резко выросло. (…) Сколько людей с другими заболеваниями не получат квалифицированной медицинской помощи. (…)

В Казахстане 18 миллионов человек. В день у нас умирают по разным причинам около 500 человек. Официально эпидемия 42 дня, с 13 марта. За 42 дня в Казахстане от разных причин (умерло. — Прим.) 21 тысяча человек. За этот период от коронавируса умерло 25 человек. Это 0,12 процента от общего количества смертности в Казахстане. Понятно, что каждая смерть — это трагедия. Но статистика — вещь упрямая. (…) Если проводить честный анализ, жизни против жизней, то он будет не в пользу карантина и самоизоляции. То есть мы как общество по жизням потеряем больше», — отметил он.

По мнению Марченко, «экономические последствия будут ужасными».

«Это уже сейчас очевидно. Какой будет дефицит бюджета… Но социальные последствия будут очень тяжелыми. Каким выйдет наш народ после этого карантина», — добавил экономист.

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