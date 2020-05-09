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Мария Щербакова — Память о Великой Отечественной войне

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4975 - зарегистрированно

1766 - выздоровевших

31 - летальных случаев

61 - в Костанайской области

Щербакова Мария Яковлевна — труженица тыла.
Мария Яковлевна работала сортировщиком на почте с августа 1944 г. в совхозе. После войны работала в Карасусском отделении госбанка в должности бухгалтера и главного бухгалтера, а затем секретарем-бухгалтером Карасусского РОВД

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