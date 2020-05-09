Мария Щербакова — Память о Великой Отечественной войне

Щербакова Мария Яковлевна — труженица тыла.

Мария Яковлевна работала сортировщиком на почте с августа 1944 г. в совхозе. После войны работала в Карасусском отделении госбанка в должности бухгалтера и главного бухгалтера, а затем секретарем-бухгалтером Карасусского РОВД

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