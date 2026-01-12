Совет Евразийская экономическая комиссия утвердил новые правила ввоза товаров, которые физические лица заказывают на зарубежных маркетплейсах, сообщает Tengrinews.kz.

Речь идет об интернет-покупках из стран, не входящих в Евразийский экономический союз — в частности, из Китая, США и государств Европы.

Новый беспошлинный порог

Согласно принятым решениям, лимит беспошлинного ввоза установлен на уровне 200 евро. Заказы на сумму до этого порога можно будет, как и прежде, получать без уплаты таможенных пошлин и налогов.

Если стоимость покупки превышает 200 евро, покупателю придется заплатить таможенную пошлину в размере 5% от полной стоимости заказа, а также НДС по действующей в стране ставке. При этом пошлина не может быть меньше 1 евро за килограмм товара.

Для отдельных категорий товаров, включая автомобили, предусмотрены специальные ставки.

Какие товары не попадут под упрощенное оформление

Одновременно утвержден перечень товаров, которые не будут оформляться по упрощенной декларации электронной торговли. В него вошли товары, не предназначенные для личного пользования, включая солярии для загара, двигатели внутреннего сгорания, медицинскую мебель и игральные автоматы.

Также упрощенный порядок не распространяется на товары с разрешительным режимом ввоза и вывоза — оружие и боеприпасы, ископаемые кости животных, опасные отходы.

Кроме того, исключения касаются алкогольной и табачной продукции, наличных денежных средств, воздушных и водных судов, а также отдельных видов транспортных средств и их шасси.

Ожидается, что новый порядок ввоза товаров электронной торговли начнет действовать с 1 июля 2026 года.

Что изменится для покупателей

Ключевые изменения затронут дорогие заказы. Если ранее при превышении лимита пошлина начислялась только на сумму превышения, то теперь налоги будут рассчитываться со всей стоимости покупки.

Иными словами, заказ на 210 или 300 евро станет дороже, даже если превышение лимита минимальное. При этом весовые ограничения, действовавшие ранее, в новом порядке учитываться не будут — значение имеет только стоимость товара.

Оформлением таких посылок займутся службы доставки и операторы электронной торговли, а не сами покупатели. Новые правила касаются исключительно заказов из стран вне ЕАЭС — покупки на маркетплейсах внутри союза под них не подпадают.

Зачем вводят новые правила

Ранее зарубежные интернет-покупки оформлялись как товары для личного пользования. Этим пользовались не только обычные покупатели, но и те, кто ввозил товары партиями для перепродажи без уплаты налогов. В результате государство теряло доходы, а местный бизнес оказывался в менее выгодных условиях.

Новый порядок вводит отдельную категорию — товары электронной торговли — с понятными правилами: действует лимит, а при его превышении взимаются пошлина и НДС.

Цель изменений — отделить личные покупки от коммерческого импорта и сократить серые схемы, при этом недорогие заказы для граждан по-прежнему останутся беспошлинными.

