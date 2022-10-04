Мародёры грабят брошенные россиянами автомобили на границе Казахстана с РФ

Возле пограничных переходов на границе Казахстана с РФ мародёры безнаказанно грабят автомобили, оставленные въехавшими в страну россиянами, сообщает сетевое издание ЗКО «Надежда» со ссылкой на очевидцев.

По данным издания, на погранпереходе Шаган – Оренбургское направление стоят брошенными около 40 автомобилей, на Самарском направлении – ещё примерно десяток. Почти все машины уже стали добычей мародёров, которые снимают с автомобилей шины и практически разбирают их на запчасти.

«Похоже, никто имущество уехавших в Казахстан россиян спасать не собирается. Факты мародёрства не регистрируются, потому что нет заявлений», – пишет «Надежда».

С 20 по 30 сентября границу ЗКО через шесть погранпунктов пересекли 50,9 тысячи россиян. Только 29 сентября в регион въехали почти 13 тысяч граждан России. ЗКО граничит сразу с пятью областями РФ.