Маршрут №11 изменили в Костанае

Информацию распространил отдел ЖКХ Костаная.

«С 1 ноября по многочисленным просьбам жителей улицы Баймагамбетова, которые испытывали неудобства в связи с отменой маршрута №22 и частыми обращениями связать район Узкой колеи с районом у ТРЦ Kostanay Plaza, было принято решение изменить схему движения автобусного маршрута №11. Сегодня, 17 ноября, на линию планировалось выпустить 9 автобусов, но вышло только 8. Однако, в связи с тем, что на маршрутах имеются старые и несоответствующие современным требованиям автобусы, происходит сход автобусов с линии из-за частых поломок. Это увеличивает интервал движения. Перевозчики по мере возможности стараются оперативно ремонтировать автобусы и возвращать их на линию. Так же сообщаем, что в текущем году было приобретено 50 новых автобусов для замены старых. В следующем году планируется продолжить приобретение новых автобусов», — сообщает отдел ЖКХ.

Вопрос исполнения договорных обязательств по маршрутам, в том числе по №11, находится на постоянном контроле отдела ЖКХ г.Костанай

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