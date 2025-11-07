На встрече с жителями обсуждали «скандально известный» маршрут №120 между Костанай и Рудным. По словам городских властей, Рудный не является пригородом Костаная, следовательно, между двумя городами должно действовать областное сообщение — это зона ответственности областного управления автодорог. Об этом на встрече с населением сказал аким Рудного Виктор Ионенко.

В чём проблема со старой схемой

Чиновники напоминают: когда автобус №120 заходил в города, он «проходил через весь город, нарушая все внутригородские маршруты — и в Рудном, и в Костанае». В качестве аргумента приводится дорожный инцидент на выезде из Костаная: «Полиция может подтвердить», — отмечают в акимате.

Требования безопасности на трассе первой категории

Власти акцентируют внимание на правилах движения междугородних автобусов по трассе первой категории (ограничение скорости — 110 км/ч):

каждый пассажир должен быть пристёгнут ремнём безопасности и ехать сидя;

стоячие пассажиры при такой скорости категорически запрещены.

По словам Виктора Ионенко, автобус №120 ранее «был набит до отказа», пассажиры ехали стоя «на скорости 110–120 км/ч», что «в случае прокола колеса или выезда на встречную полосу может привести к колоссальным жертвам». Также обращено внимание на тонировку: «Вы не замечали, почему автобус №120 всё время ходит с тонированным стеклом? Чтобы скрыть количество стоячих пассажиров», — прозвучало на встрече.

Кто отвечает за организацию маршрута

Городские власти подчёркивают, что формат «автовокзал Рудного — автовокзал Костаная» обеспечивает выполнение базовых норм безопасности — посадку по сидячим местам с обязательным использованием ремней.

Что дальше

По итогам обсуждения приоритетом названы безопасность и соблюдение законодательства на междугороднем участке. Власти заявили, что будут добиваться исключения стоячих перевозок и контроля за соответствием транспортных средств требованиям.

