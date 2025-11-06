Тема «скандально известного» маршрута №120 вновь стала предметом обсуждения. На этот раз на встрече с населением в Рудном. Сейчас автобус курсирует между автовокзалами Костаная и Рудного, тогда как ранее заходил в оба города. Изменение схемы вызвало шквал критики со стороны жителей, несогласие выражал и перевозчик.
Аким Рудного Виктор Ионенко заявил, что прежний вариант движения нарушал работу городских маршрутов сразу в двух населённых пунктах и создавал риски для безопасности:
«Он проходил через весь город, нарушая все внутригородские маршруты — и в Рудном, и в Костанае… Автобус №120 был набит до отказа, там невозможно было яблоку упасть. Люди-пассажиры стоя едут на скорости 110–120 км/ч. Нам сегодня жизнь важна или стоя проехать до Костаная?», — сказал Виктор Ионенко.
По итогам обсуждения решение о возврате к прежней схеме движения не озвучено. На данный момент маршрут продолжает работу по маршруту «автовокзал—автовокзал».
"Верните деньги сейчас": депутат потребовал от банков ускорить возврат господдержки
В Рудном прошла встреча акима Костанайской области с жителями
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.