Тема «скандально известного» маршрута №120 вновь стала предметом обсуждения. На этот раз на встрече с населением в Рудном. Сейчас автобус курсирует между автовокзалами Костаная и Рудного, тогда как ранее заходил в оба города. Изменение схемы вызвало шквал критики со стороны жителей, несогласие выражал и перевозчик.

Аким Рудного Виктор Ионенко заявил, что прежний вариант движения нарушал работу городских маршрутов сразу в двух населённых пунктах и создавал риски для безопасности:

«Он проходил через весь город, нарушая все внутригородские маршруты — и в Рудном, и в Костанае… Автобус №120 был набит до отказа, там невозможно было яблоку упасть. Люди-пассажиры стоя едут на скорости 110–120 км/ч. Нам сегодня жизнь важна или стоя проехать до Костаная?», — сказал Виктор Ионенко.

По итогам обсуждения решение о возврате к прежней схеме движения не озвучено. На данный момент маршрут продолжает работу по маршруту «автовокзал—автовокзал».

