Маршрут следования скорого поезда «Тальго» «Астана — Костанай» продлят до станции Актобе

Из-за повышенного спроса на поступающие предложения со стороны населения и учитывая технические возможности АО «Пассажирские перевозки» приняло решение с 10 июня 2024 года расширить маршрут скорого поезда Тальго No81/82 «Астана-Костанай» до станции Актобе, передает Rail-news.kz.

Маршрут поезда No81/82 включает остановки на основных станциях, таких как Астана, Атбасар, Есиль, Кушмурун, Тобол, Костанай, Хромтау, Айтеке би, Никельтау, Актобе.Поезд будет курсировать периодичностью через день. Из Астаны он будет отправляться по четным датам, из Актобе — по нечетным.

Напомним, что проездные документы на пассажирские поезда можно приобрести заранее, не менее чем за 45 и не более чем за одни сутки до отправления поезда. Билеты на расширенный маршрут уже доступны для покупки. Справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получить по бесплатному номеру «1433».

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