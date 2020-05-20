Маршрутные автобусы выезжают в Костанай по разрушенной дороге

Автобусный перевозчик, обслуживающий городские маршруты Костаная, столкнулся с проблемой качества дороги. Причем буквально у собственных ворот в городе Тобыл, передает alau.kz

Представитель автобусного перевозчика «Компания STA» сообщил, что асфальт на участке дороги по улице Чайковского в городе Тобыл, пришел в негодность из-за проезжающих по нему большегрузов соседнего предприятия. Сложившаяся ситуация стала проблемой для перевозчика, так как по этой улице расположена его автобусная база. Автобусы, выходящие на маршруты, в том числе в Костанай, выезжают с этой дороги.

«На нашей улице находится предприятие «Гранд АБЗ», которое производит асфальт. Соответственно к ней приезжают большегрузные машины. То есть порядка 50-60 тонн просто напросто раздавливают асфальтовое полотно, которое уже к этому времени и так пришло в негодность,»- рассказал Юрий Панасенко, заместитель руководителя ТОО «Компания STA».

В негодность пришли 1,5 километра дороги от поворота с аулиекольской трассы до самой автобусной базы. По словам перевозчика, провалы и выбоины оборачиваются затратным ремонтом общественного транспорта на протяжении нескольких лет. Сотрудники «Гранд АБЗ» комментировать ситуацию перед камерой отказались. Однако в телефонном разговоре сообщили, что и сами испытывают трудности от состояния дороги. Но другого проезда для большегрузов не предусмотрено. А чинить дорогу должен все же акимат.

«Порядка 2-2,5 лет назад мы обращались в акимат Костанайского района. Ими было наше пожелание выслушано. Выезжал на место в то время аким поселка Затобольск. То есть он эту проблему знает. И мы пришли к мнению того, что каким-то образом высвободившийся асфальт б/у будет направлен сюда. Но пока ситуация не тронулась с мертвой точки»,- поделился Юрий Панасенко.

В акимате Тобыла ссылаются на необходимость решения других проблем города. Объясняют это тем, что по улице Чайковского расположены лишь несколько предприятий, которые дорогой и пользуются, а значит сами и приводят ее в негодность. А деньги из бюджета пока тратить планируют на людей внутри города.

«В этом году планов на эту улицу нет. У нас запланированы другие улицы с отделом ЖКХ. Но на следующий год мы посмотрим, что может быть возможно, может нет. Возьмем на контроль. В этом году однозначно. А на следующий год включим в план»,- сообщил Адиль Умуртаев, аким города Тобыл.

Ждать обещанных изменений «Компания STA» очевидно будет, как и раньше — самостоятельно подсыпая щебень на дорогу. Но в начавшемся году предприятие уже потратило на это больше 1 миллиона тенге. Нести такие убытки постоянно перевозчик не готов. Тем более, что они пропадают под дождем и большегрузами. В свою очередь «Гранд АБЗ» сообщил, что также по весне подсыпает щебень. Но представитель STA говорит, что было это несколько лет назад. И пока акимат решает, войдут ли в будущий план злополучные 1,5 километра, автобусный перевозчик все же надеется на переговоры с «Гранд АБЗ», чтобы совместными усилиями проложить асфальт уже в этом году, хотя бы б/у.

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