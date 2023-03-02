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Март 2023 года будет теплее, чем обычно. Прогноз на месяц

Март — первый месяц весны. Вот и долгие морозы сменяются долгожданным весенним теплом, средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1° на большей части территории Казахстана, около нормы — в северо-западной части страны.

Количество осадков в марте прогнозируется больше нормы на большей части республики, около нормы — в северо-западной половине и в юго-западной части Казахстана.

Март начнется с неустойчивого характера погоды. Циклон с районов Баренцева и Карского морей и связанные с ним атмосферные фронты обусловят выпадение осадков в виде дождя и мокрого снега на большей части страны, низовая метель прогнозируются в северной половине, в южной половине пройдут дожди, возможны грозы. В большинстве областей РК ожидаются гололедные явления, усиление ветра до 18-25 м/с.

В начале марта в северных регионах температура воздуха повысится ночью до 0,-5°С, днем -2+5°С, в южных — ночью до -3+10°С, днем до +13+20°С. Лишь на западе, северо-западе Казахстана с холодным западным антициклоном ожидается небольшое понижение температуры воздуха ночью до -5-12°С, днем до 0,-8°С. 03-04 марта понижение температурного фона прогнозируется и на остальной территории Казахстана:

  • в северной половине ночью до -10-18°С, днем до -3-10°С;
  • в южной половине ночью до 0,-8°С, днем до +5+13°С.

Во второй половине первой декады вновь по территории республики ожидается неустойчивый характер погоды, теперь уже связанный с влиянием Западных циклонов и Южно-Каспийским циклоном, прогнозируются осадки, преимущественно дождь, и существенное повышение дневных температур воздуха. В северной половине в дневные часы воздух прогреет до -2+5°С, в южной половине до +17+22°С. Очередное понижение температуры воздуха связанное с западным антициклоном прогнозируется в конце декады.
В начале второй декады на большей части РК с выносом теплых воздушных масс с районов Ирана ожидается теплая и малоосадочная погода. Температура воздуха повыситься днем в северной половине до +3+10°С, в южной половине до +18+25°С.

Погода в марте весьма изменчива, что свойственно этому месяцу, оттепель нередко может сменяться морозными днями и наоборот, также могут еще разыграться по настоящему зимние метели.

При вторжении холодных арктических воздушных масс в отдельные дни во второй декады ожидается понижение температуры воздуха:

  • в северных регионах ночью до -15-23°С, днем до -5-10°С;
  • на западе, в центре, на востоке страны ночью до -13-18°С, днем до 0,-5°С;
  • в южных и юго-восточных регионах ночью до -2-10°С, днем до 0,+5°С.

По-настоящему весенняя погода в республике ожидается в третьей декаде месяца. В южной половине страны температура воздуха постепенно будет повышаться днем до +15+25°С, в северной половине воздух прогреется до +3+12°С.

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