Согласно консультативному синоптическому прогнозу, март 2026 года в Казахстан ожидается тёплым и осадочным.

Средняя температура воздуха прогнозируется выше климатической нормы на 1° на большей части страны. Около нормы показатели сохранятся в юго-восточной части республики — на большей территории области Жетісу, в юго-восточной половине Алматинской и Восточно-Казахстанской областей, а также на крайнем юго-востоке области Абай.

Количество осадков предполагается больше нормы практически по всей стране. Около нормы — в Актюбинской области, области Ұлытау, на большей части Мангистауской, Костанайской, Акмолинской, Карагандинской и Кызылординской областей, на востоке Западно-Казахстанской и Атырауской областей, а также на севере Туркестанской и Жамбылской областей.

Неустойчивый характер погоды

В течение месяца по стране ожидается неустойчивая погода. Прогнозируются осадки, в отдельные дни — сильные.

В северной половине республики — преимущественно снег.

На западе и в южной части — дождь и мокрый снег.

Также ожидаются усиление ветра, низовые метели, туманы и гололёдные явления.

Первая половина месяца: зима не сдаёт позиции

В первой половине марта прогнозируется чередование морозных дней и оттепелей.

В северных, восточных и центральных регионах март традиционно остаётся «продолжением зимы». Здесь ожидаются снегопады, метели, частый гололёд и туманы. В первой декаде температура ночью постепенно повысится от -28…-38°С до -5…-10°С, днём — от -10…-20°С до 0…-8°С. В конце декады возможно новое понижение температуры.

Запад страны: весенняя переменчивость

В западных областях март будет неустойчивым и по-весеннему переменчивым. В течение месяца ожидается чередование похолоданий и потеплений. В первой декаде температура ночью будет колебаться от -5…-15°С до 0…-5°С, днём — от 0…-8°С до -3…+7°С.

Юг: ощутимое потепление

В южной половине страны в первой декаде ожидается постепенное повышение температуры ночью до -8…+2°С, днём — до +5…+15°С.

Во второй и третьей декадах месяца:

на севере, в центре и на востоке страны ночью ожидается от -3…+2°С до -8…-15°С, местами до -20…-25°С,

днём — от +5…+13°С до 0…-8°С.

В юго-западной и южной частях Казахстана в отдельные дни воздух прогреется до +13…+22°С, а на крайнем юге — до +27°С. Однако под влиянием антициклонов возможны кратковременные волны похолодания.

Синоптики отмечают, что март 2026 года будет динамичным и контрастным: зима ещё напомнит о себе в северных регионах, тогда как юг страны уже ощутит полноценное дыхание весны.