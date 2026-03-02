В школах Казахстана подходит к концу самая длинная четверть учебного года. Третья четверть завершится 19 марта, передает informburo.kz

До начала весенних каникул школьникам осталось чуть больше двух недель. Отдых продлится 11 календарных дней — с 19 по 29 марта включительно.

Кроме того, учащиеся не будут учиться 9 марта в связи с переносом выходного дня по случаю Международного женского дня.

Таким образом, март для казахстанских школьников будет короче обычного за счёт праздничного выходного и предстоящих каникул.

Весенние каникулы традиционно являются одними из самых продолжительных в учебном году после зимнего отдыха.

