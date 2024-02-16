Март — продолжение зимы. Какой будет предстоящая весна, сообщили синоптики

Сезонный прогноз погоды на весну по территории Казахстана на март — май представили синоптики Казгидромета.

Март — первый месяц весны. Однако в северных областях Казахстана март еще продолжение зимы, в отдельные дни в течение месяца ожидается по-зимнему холодная погода, с частыми снегопадами, метелями, не исключены гололеды и туман. Температурный фон в эти дни прогнозируется низким, ночью с 15-25-градусными морозами.

На севере, центре и востоке страны в первой декаде прогнозируется повышение температуры воздуха днем до +2+7°С. А уже по-весеннему теплая погода порадует в третьей декаде месяца, когда в дневные часы столбики термометров могут достигнуть отметки +5+15°С.

А для южных и юго-западных регионов Казахстана март — уже типичный весенний месяц, но не исключены частые осадки (дождь, мокрый снег). Ожидается колебание температуры воздуха ночью от 0,-10°С до +3+8°С, днем от 0,+10°С до +10+18°С.

В марте средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей части территории Казахстана, выше нормы на 1° — в юго-восточной части страны. Количество осадков в марте прогнозируется больше нормы на большей части республики, в пределах нормы – на юго-западе, в северо-западной части Казахстана.

В апреле и мае на большей части республики температура воздуха ожидается выше нормы на 1°, лишь в мае в северо-западной половине страны температурный фон прогнозируется около нормы.

В апреле осадки на большей части республики ожидаются около климатической нормы, меньше нормы –на северо-западе РК, больше нормы – в горных районах юга, юго-востока, востока страны. В мае количество осадков предполагается около нормы на большей части республики.

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