В марте казахстанцы отметят два государственных праздника — Международный женский день и Наурыз мейрамы, сообщает Zakon.kz.
8 марта — Международный женский день
При пятидневной рабочей неделе выходными станут три дня подряд — 7, 8 и 9 марта (суббота, воскресенье и понедельник).
Для тех, кто работает по шестидневному графику, предусмотрено два выходных — 8 и 9 марта (воскресенье и понедельник).
Выходные на Наурыз мейрамы
В период празднования Наурыза казахстанцы также получат дополнительные дни отдыха.
При пятидневной рабочей неделе выходными будут пять дней подряд — с 21 по 25 марта (суббота–среда).
При шестидневной рабочей неделе — четыре дня подряд: с 21 по 24 марта (суббота–вторник).
Таким образом, в марте при пятидневной рабочей неделе на праздничные дни приходится восемь выходных.
