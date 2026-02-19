USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Март с длинными выходными: сколько дней отдыха ждёт казахстанцев

— Сегодня, 10:21
календарь

pixabay.com

В марте казахстанцы отметят два государственных праздника — Международный женский день и Наурыз мейрамы, сообщает Zakon.kz.

8 марта — Международный женский день

При пятидневной рабочей неделе выходными станут три дня подряд — 7, 8 и 9 марта (суббота, воскресенье и понедельник).

Для тех, кто работает по шестидневному графику, предусмотрено два выходных — 8 и 9 марта (воскресенье и понедельник).

Выходные на Наурыз мейрамы

В период празднования Наурыза казахстанцы также получат дополнительные дни отдыха.

При пятидневной рабочей неделе выходными будут пять дней подряд — с 21 по 25 марта (суббота–среда).

При шестидневной рабочей неделе — четыре дня подряд: с 21 по 24 марта (суббота–вторник).

Таким образом, в марте при пятидневной рабочей неделе на праздничные дни приходится восемь выходных.



