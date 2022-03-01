Март себя ещё покажет. О погоде в Костанайской области

Синоптики костанайского филиала «Казгидромета» представили прогноз погоды на март.

Со среды по пятницу никаких осадков не ожидается, но они вернутся к выходным. В целом, средняя температура воздуха за месяц в регионе ожидается -4,-7, что выше нормы на 1-2 градуса.

«Затем на территорию нашей области придет обширный антициклон с районов Скандинавии, который принесет тихую и спокойную погоду. Местами будут также отмечаться туманы. К выходным к нашей области подберется атлантический циклон, который принесет осадки преимущественно в виде снега местами гололед, низовые метели туман, порывы ветра 15-20 м\с», — прогнозирует инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Камиля Мизанбаева.

Что касается второй декады, то ожидается колебание температуры воздуха ночью от 0 до -5 и от -5 до -10. Конец второй декады принесет и морозные ночи до -15 , -20 градусов, а днем до -11 градусов. Ну, а самой теплой декадой в марте будет третья. Предполагается, что повышение температуры воздуха ночью -9 до -14, а днем -1 до -6, местами температура будет доходить и до +4 градусов.

«Количество осадков за месяц прогнозируется больше нормы по всей области, и около нормы на юге области, норма — 11-21 мм. Также весна преподнесет зимние сюрпризы, так как в этот сезон синоптические процессы крайне неустойчивы, при затоках холодных воздушных масс, ожидается метель со снегопадом. Порывы ветра 15-20 м/с туманы и гололед. Это вот в ближайшие выходные, начало -конец второй декады, и середина третьей», — отметает синоптик.

Инженер-синоптик рассказала и о предполагаемой температуре на второй месяц весны. В апреле температура воздуха ожидается выше нормы на 1 градус, но в отдельные дни температура будет ниже климатической нормы, это будет связано с затоком холодных воздушных масс из районов Сибири. В целом, синоптик также отмечает, что прогноз консультативный, и в последующем уточняется на декаду.

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