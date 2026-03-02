Ночью 3 марта на востоке и юге региона ожидаются снег и низовая метель. Днём на западе, севере и востоке области возможны осадки в виде дождя и снега, а также гололёд.

На севере и востоке области прогнозируется туман. Ветер юго-западный 9–14 метров в секунду, днём на западе и севере порывы могут достигать 15–20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от 7 до 12 градусов мороза, на севере — до 18 градусов ниже нуля. Днём ожидается от 1 до 6 градусов мороза, на северо-востоке — до минус 10.

В Костанае — переменная облачность, днём осадки в виде дождя и снега, гололёд. Ночью и утром возможен туман. Ветер юго-западный 7–12 метров в секунду. Температура ночью 10–12 градусов мороза, днём — от 1 до 3 градусов ниже нуля.