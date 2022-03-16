Мартовские морозы не отступают. Прогноз погоды на 17-19 марта

Фото alau.kz
В предстоящие трое суток северная половина Казахстана будет находиться под влиянием Северо-западного антициклона.
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В связи с этим ожидается морозная, преимущественно без осадков погода.
Столбики термометров в ночные часы достигнут 20…28 градусов мороза.
Южная половина страны будет находиться под влиянием Южного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов, ожидаются осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), усиление ветра, гололед и понижение температуры воздуха днем до 0…10 тепла, ночью до 0…10 мороза.
По республике ожидается туман.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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