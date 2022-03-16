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Мартовские морозы не отступают. Прогноз погоды на 17-19 марта

Фото alau.kz

В предстоящие трое суток северная половина Казахстана будет находиться под влиянием Северо-западного антициклона.

В связи с этим ожидается морозная, преимущественно без осадков погода.

Столбики термометров в ночные часы достигнут 20…28 градусов мороза.

Южная половина страны будет находиться под влиянием Южного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов, ожидаются осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), усиление ветра, гололед и понижение температуры воздуха днем до 0…10 тепла, ночью до 0…10 мороза.

По республике ожидается туман.

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