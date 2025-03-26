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Мартовские морозы. Прогноз синоптиков Казгидромета

— Сегодня, 12:03
Изображение для новости: Мартовские морозы. Прогноз синоптиков Казгидромета

pixabay.com

В ближайшие дни погоду в Казахстане будут определять антициклон, который охватывает большую часть территории РК, где ожидается погода преимущественно без осадков.

Лишь на юг, юго-восток республики будет оказывать влияние циклон, что приведет к выпадению осадков в виде дождя и снега. В отдельных районах также ожидаются туманы и усиление ветра.

Температурный фон:

На западе страны основной фон температура ночью 5 мороза-5 тепла, днем 10-18 тепла.

На северо-западе основной фон температуры ночью 0-10 мороза, днем 7-15 тепла.

На севере температура ночью 0-10 мороза, днем 5-13 тепла.

В центре страны повышение температуры ночью от 2-14 мороза до 7 мороза-1 тепла, днем от 5-10 тепла до 10-15 тепла.

На востоке ночная температура повысится от 5-25 до 0-15 мороза, днем от 0-10 тепла до 5-15 тепла.

В южных регионах температура ночью 5 мороза-5 тепла, днем 5-13 тепла.



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