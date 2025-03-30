Днем 31 марта на западе Костанайской области ожидается небольшой дождь.

Ветер южный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 3 мороза-2 тепла, днем 10-15 тепла.

В Костанае будет переменная облачность, без осадков. Ветер южный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 1 мороза-1 тепла, днем 12-14 тепла.

Сообщение о возгорании сухой травы поступило на пульт 112, после чего к месту происшествия оперативно...

Сегодня в Костанае произошел пожар на территории одного из предприятий в микрорайоне Узкая Колея. Сообщение...

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