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Мартовское тепло. Прогноз погоды для костанайцев

— Сегодня, 18:34
Изображение для новости: Мартовское тепло. Прогноз погоды для костанайцев

pixabay.com

Днем 31 марта на западе Костанайской области ожидается  небольшой дождь.

Ветер южный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 3 мороза-2 тепла, днем 10-15 тепла.

В Костанае будет переменная облачность, без осадков. Ветер южный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 1 мороза-1 тепла, днем 12-14 тепла.



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