Правоохранительные органы фиксируют рост случаев интернет-мошенничества при покупке автомобилей и других товаров через популярные онлайн-платформы. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента полиции области Абай, передает zakon.kz
По данным ведомства, злоумышленники используют несколько распространённых схем. Они размещают объявления с подозрительно низкой ценой, чтобы привлечь внимание покупателей, создают ощущение срочности и требуют немедленно перевести предоплату. После получения денег мошенники перестают выходить на связь.
Также аферисты нередко предлагают перейти по сомнительным ссылкам для «оплаты» или «оформления документов», что может привести к краже персональных данных и средств.
Полицейские призывают граждан соблюдать меры предосторожности. Не следует переводить деньги заранее — перед покупкой необходимо лично осмотреть автомобиль или товар. Важно проверять продавца: уточнять контактные данные, изучать историю объявлений и отзывы.
Кроме того, не рекомендуется переходить по подозрительным ссылкам, скачивать неизвестные приложения и передавать третьим лицам паспортные данные, банковские реквизиты и CVV-коды.
В случае, если вы стали жертвой мошенничества, необходимо незамедлительно обратиться в полицию по номеру 102, а также сохранить переписку и скриншоты для передачи следственным органам.
