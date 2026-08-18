Машина попала в открытый люк в Костанае: кто заплатит за ущерб

Костанайский городской суд рассмотрел гражданское дело о возмещении ущерба после ДТП, причиной которого стал открытый смотровой колодец на проезжей части.

Как установил суд, в октябре прошлого года водитель автомобиля Chevrolet наехал на открытый колодец в микрорайоне Береке. Машина получила механические повреждения.

Владелец автомобиля обратился в суд с иском к ГУ «Отдел строительства акимата города Костанай», потребовав возместить причинённый ущерб.

Ранее ответчика уже привлекали к административной ответственности за нарушение правил содержания смотровых колодцев, которое повлекло ДТП и повреждение автомобиля.

В суде представитель отдела строительства с требованиями не согласился. Он указал, что строительные работы на объекте ещё не были завершены, поэтому ответственность за безопасность должен нести подрядчик.

Однако суд установил, что смотровой колодец находился на ответственном содержании ответчика. Доказательств, которые опровергали бы его вину, представлено не было.

В результате иск удовлетворили. В пользу владельца автомобиля взыскали 205 400 тенге материального ущерба и ещё 85 000 тенге расходов на оценку.

Таким образом, общая сумма взыскания составила 290 400 тенге.