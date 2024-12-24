Ситуация произошла в 25 километрах от села Ковыльный города Аркалык, на участке автодороги республиканского значения «Жезказган-Петропавловск».

Из-за бездорожья машина скорой помощи не смогла добраться до больного водителя грузового автомобиля 1980 года рождения. На помощь пришли костанайские спасатели. Получив вызов, они незамедлительно выехали на место на специальной технике.

«Спасатели преодолели сложный участок дороги и доставили врача к больному мужчине, нуждавшемуся в срочной медицинской помощи. Затем пострадавшего аккуратно транспортировали до автомобиля скорой помощи, ожидавшего на проезжей части», — сообщает пресс-служба МЧС РК.

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