Фельдшер Камыстинской станции скорой помощи Сергей Волков спас пациента, рискуя собой. Об этом сообщает пресс-служба Костанайской областной станции скорой медицинской помощи.

Мужчина не справился с управлением, улетел в кювет. Яма наполнена водой настолько, что авто ушло под воду. Водителю удалось выбраться на крышу и вызвать скорую.

«Дело в том, что пациент носитель кардиостимулятора и резкие движения ему противопоказаны. Выбраться самостоятельно в силу возраста и состояния здоровья он не мог. Чтобы осмотреть пациента, фельдшеру пришлось самому залезть в ледяную воду. Носилки использовали в качестве моста», — говорится в сообщении.

Сам фельдшер не считает свой поступок чем-то особенным.

«Человеку нужна помощь, он явно уже переохладился. Я побыл в воде недолго. Главное, все хорошо закончилось. И пациент жив, здоров», — сказал ффельдшер Сергей Волков.

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