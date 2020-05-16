Машина загорелась в Костанае — видео

Легковой автомобиль загорелся в Костанае, сообщает alau.kz

Это случилось 16 мая около 10:00 по улице Баймагамбетова, около Строительного колледжа. Видео с места происшествия прислали в редакцию Алау наши читатели. На кадрах видно, что машина полностью объята огнем, из нее валит густой дым. К месту пожара пока не прибыла пожарная машина. Недалеко стоит полицейская машина.

Причина пожара пока неизвестна. Пострадавших нет.

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