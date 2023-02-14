Автомобилю на эвакуаторе выписали штраф за превышение скорости в Костанайской области

В ДП Костанайской области отметили, что данный факт был зафиксирован системой видеоконтроля за дорожным движением «Автоураган» на территории Акмолинской области.
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В ДП Акмолинской области пояснили, что в автоматическом режиме было сформировано предписание о необходимости уплаты штрафа, которое было направлено автовладельцу, отметили в МВД РК.
Однако, при проверке данных единого реестра административных производств данный штраф был отменен за отсутствием состава административного правонарушения. В указанном случае штраф не уплачивался.
Также в полиции Акмолинской области отметили, что инспекторами административной практики на постоянной основе проводится проверка правильности работы программного обеспечения, на предмет выявления неправомерного наложения административных взысканий.
При выявлении подобных и других фактов административное производство прекращается в связи с отсутствием состава правонарушения.