Детский аттракцион с прокатом машинок Все ещё остается в центре Костаная. Из Сити-центра их «попросили». Теперь их стоянка находится возле университета по ул. Байтурсынова.

На аппаратном совещании аким города Марат Жундубаев сообщил, что не удается договориться с предпринимателем о размещении машинок.

«Если честно, по этим машинкам, это головная боль была. Мы из Сити-центра их убрали, теперь они сюда (к университету -Прим.) Предпринимателям говорим. Уже не штрафуем. Просто профилактическую работу ведем. Они с одной этой машиной бегают через дорогу, за дорогу. Если честно, уже не знаю, как с ними бороться. Мы им предлагали, в свое время, триатлон парк, но теперь туда уже тоже не предлагаю, почему? Потому что сейчас там очень много людей. Сейчас там велосипедисты жалуются, они говорят мамы с колясками ходят по велосипедным дорожкам. Люди просто гуляют прямо по беговой дорожке. Теперь другая проблема, почему мы спортсмены не можем на скоростях заниматься? Единственное, мы предлагали вот этим машинки в прокат…У нас сейчас освободили площадку возле пляжа. Полностью освободили, но почему-то, к сожалению, туда не идут. Работу мы проводим. Вообще, в принципе, тоже по хорошему нужно понимать, что этот бизнес мешает горожанам по городу гулять, мы это понимаем. Полиции надо отрабатывать. Надо все-таки определиться с предпринимательством тоже. Я думаю, возле пляжа площадка есть, там можно»,- заключил аким Костаная.

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