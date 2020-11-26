Машиностроение является драйвером экономического роста Костанайской области

На костанайских предприятиях машиностроения производятся комбайны, тракторы, другая сельхозтехника и запасные части к ним, автомобили. Рост объёмов производства отрасли на 46,5% за 10 месяцев текущего года стал возможен именно благодаря автомобилестроению, — подчеркнул на брифинге в Службе центральных коммуникаций глава региона Архимед Мухамбетов.

По официальным данным, с начала года в области произведено 30,6 тысяч единиц техники, с ростом в 1,6 раз. В планах произвести до 40 тысяч автомобилей, из которых порядка 10 тысяч будут направлены на экспорт. К слову, с начала года уже экспортировано 6 039 автомобилей.

«Со следующего года предприятие приступает к выпуску автомобилей марок Renault и LADA.В целях повышения уровня локализации и развития смежных отраслей на базе «АО «АгромашХолдинг KZ» ведётся работа по организации Локализационного центра по производству автокомпонентов сельскохозяйственной техники. Ведь доля машиностроения в обработке на сегодня уже составляет 43,4%, а производство с начала года увеличено в 1,5 раза. То есть, машиностроение в регионе является драйвером экономического роста. Из числа проектов на ближайшие годы, необходимо отметить планируемые производства в партнёрстве с российской компанией «КамАЗ», общей стоимостью 150 млрд. тенге и созданием порядка 700 рабочих мест. Это проекты по строительству заводов чугунолитейного и по производству главных передач ведущих мостов спецтехники КамАЗ», — отметил глава региона.

Эти проекты экспортоориентированные. 90% продукции будут направлять на заводы «КамАЗ» в России. К тому же к двум действующим проектам, добавится новый завод совместно с Минским тракторным заводом. Уровень локализации производства достигнет 50%.

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