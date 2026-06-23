Машину за 60 млн тенге украли через сервис поиска перевозчиков

В Министерстве внутренних дел Казахстана предупредили о новой схеме мошенничества, связанной с перевозкой автомобилей и различных грузов через логистические платформы.
По данным Polisia.kz, злоумышленники используют популярные сервисы поиска перевозчиков, такие как Della и Fa-Fa.kz. Чаще всего мошеннические схемы применяются при организации перевозок из Алматы и Алматинской области в другие регионы страны.
После размещения объявления злоумышленники связываются с заказчиками и водителями автовозов через WhatsApp. Заказчикам они представляются перевозчиками или водителями, а водителям — владельцами груза. Войдя в доверие к обеим сторонам, мошенники согласовывают условия перевозки.
После отправки транспортного средства из Алматы преступники организуют перегрузку похищенного автомобиля или груза и впоследствии распоряжаются им по своему усмотрению.
Так, 7 июня в полицию обратился житель Алматы с заявлением о хищении дорогостоящего автомобиля. По словам владельца, двумя днями ранее неизвестные обманным путем завладели его транспортным средством. Ущерб составил 60 миллионов тенге.
Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции автомобиль удалось обнаружить и вернуть законному владельцу. По подозрению в совершении преступления задержаны трое человек. В настоящее время проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и возможные соучастники.
В МВД рекомендуют гражданам внимательно проверять документы перевозчиков, сверять номера телефонов с указанными в объявлениях, заранее обсуждать маршрут и конечный пункт доставки, а также изучать отзывы о водителях и компаниях в интернете.
При возникновении сомнений или обнаружении подозрительных обстоятельств гражданам советуют отказаться от услуг перевозчика и сообщить об этом по телефону 102 либо обратиться в ближайшее подразделение криминальной полиции.
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