Машины будут водворены на спецстоянку. Полицейские и судоисполнители обсудили борьбу с костанайскими должниками

В Костанае полицейские и частные судебные исполнители обсудили вопросы взыскания с правонарушителей административных штрафов. Это штрафы за нарушения общественного порядка и правил дорожного движения.

Круглый стол прошел с участием представителей Управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам области.

По информации полиции, с начала года в производство частных судебных исполнителей на принудительное исполнение направлено более 12 тысяч постановлений и предписаний на сумму свыше 168 млн тенге, с нарушителей административного законодательства взыскано всего 27 млн тенге, это составляет всего лишь 16 процентов.

«Для взыскания наложенных штрафов полицейскими принимаются все необходимые меры, по месту работы правонарушителей направляются предписания для удержания штрафов из заработной платы, а также уведомляются СМС – оповещением об имеющейся задолженности по штрафам. Административные дела направляются судебным исполнителям», — рассказал начальник отдела административной полиции ДП области подполковник Серик Абдикаликов.

Исполняющий обязанности руководителя Региональной палаты ЧСИ по Костанайской области Есмгельды Шодоров отметил, что работа в этом направлении будет усилена, это регулярные рейды по квартирам, изъятие имущества и транспортных средств у должников.

На совещании принято решение продолжить проведение совместных рейдов по задержанию транспортных средств должников. Уже в ближайшее время полицейские и судебники обойдут всех правонарушителей.

Все данные транспортных средств должников будут внесены в базу данных комплекса «Автоураган» в городах Костанае и Рудный. А автомашины злостных неплательщиков штрафов будут водворены на специализированную стоянку.

Вместе с тем, полицейские отметили, что в этом году в регионе стражами порядка наложено штрафов на сумму более 1 млрд. тенге, из них взыскано свыше 690 млн. тенге.

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