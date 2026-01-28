В микрорайоне Береке, который сегодня активно застраивается как по государственным программам, так и частными застройщиками, одной из ключевых проблем остаётся недостаточная ширина улиц. Уже не первый год жители Костаная жалуются на нехватку парковочных мест: автомобили с трудом разъезжаются, а проезд спецтехники зачастую оказывается попросту невозможным из-за её габаритов.

Как отметил аким города Марат Жундубаев, ситуация требует срочного решения и значительных финансовых вложений.

«Мы должны финансирование найти. Там уже потребуется порядка более 2 млрд тенге. Это корректировка. К сожалению, нужно будет это сделать. Если сейчас это не сделать… Мы понимаем, что есть там дорога, уже эксплуатируется 4–5 лет. Но будет перестраиваться всё.

Мы должны исправить эту ошибку. Сейчас уже видим коллапс. Когда все дома придут, школы все заработают — это просто будет коллапс!» — подчеркнул аким.

По его словам, проект по реконструкции улично-дорожной сети микрорайона выйдет с государственной экспертизы в апреле. В связи с этим начало строительных работ запланировано на май. Подрядная организация, которая займётся устранением проблем, уже определена.

Отмечается, что проект предусматривает не только значительное расширение проезжих частей, но и перенос существующих инженерных сетей. Власти рассчитывают, что эти меры позволят снизить транспортную нагрузку и предотвратить возможный коллапс по мере дальнейшего заселения микрорайона и ввода социальных объектов.

