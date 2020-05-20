Машины проваливаются. Водители пожаловались на объездную дорогу в Костанайской области

В редакцию Алау поступают сообщения и видео от наших подписчиков. Жители Костанайской области жалуются на состояние объездной дороги Денисовка — Лисаковск.

По словам нашей читательницы, которая прислала видео, в ясную погоду по этой объездной дороге проехать просто невозможно, машины проваливаются. А сейчас в дождливую погоду и вовсе все размыто.

«Мой муж водитель фуры. Муж стоит четвертый час, машина провалилась, оторвало кран на прицепе»,- пишет подписчица.

На кадрах видео видно, как КАМАЗ увяз передними колесами в грязи. Неподалеку стоят несколько фур.

«Машины стоят, проехать не могут, ямы, проваливаются. Я тоже провалился, все поотрывал на прицепе»,- говорит автор видео.

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