Машины с российской регистрацией водворяют на штрафстоянки в ЗКО

В Западно-Казахстанской области начата проверка автомобилей с российскими номерами. В случае отсутствия у транспортных средств казахстанской регистрации машины водворяют на специальные стоянки, передает Tengrinews.kz.
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Первыми о массовых проверках заявили пользователи социальных сетей. Они выкладывают видеоролики, возмущаясь действиями сотрудников полиции. «Никаких предупреждений не было. Машину забирают и ставят на штрафстоянку», — отмечают водители.
Читайте также: В Костанае отправляют авто с российскими номерами на штрафстоянку
Многие из западноказахстанцев поддерживают радикальные меры, принятые полицейскими.
«Машины с российскими номерами ездят как велосипеды, без документов. Чувствуют свою безнаказанность перед видеокамерами. Проезжают на красный свет, не пропускают пешеходов, зная, что их нет в базе. Пусть делают документы как положено и ездят наравне с другими участниками дорожного движения», — отметил один из водителей.
В Департаменте полиции Западно-Казахстанской области сообщили, что был проведен мониторинг по ранее ввезенным транспортным средствам из Российской Федерации, которые были сняты с учета.
«На территории Казахстана запрещается участие в дорожном движении или эксплуатация транспортных средств, не прошедших государственную регистрацию. Сейчас полицейскими проводится проверка согласно полученной информации из Российской Федерации с запрещением эксплуатации транспортных средств», — сообщил заместитель начальника управления местной полицейской службы Департамента полиции ЗКО Сакен Шайхиев.
Полицейские отметили, что машины без регистрации будут водворяться на спецстоянки, а в отношении водителей составляться протоколы об административных правонарушениях по статье по статье 590, часть 2 КоАП РК «Управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков (знака) или после запрещения его эксплуатации, или не зарегистрированным в установленном порядке».
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области