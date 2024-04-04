Машины уходят ежедневно. Костанайцы собирают гумпомощь пострадавшим от паводков в Костанайской области

Этнокультурные объединения Ассамблеи народа Казахстана Костанайской области собирают продукты и одежду для пострадавших от паводков жителей Амангельдинского и Жангельдинского районов, а также Аркалыка в доме дружбы.

Сначала сюда несли лопаты, мешки и насосы, сейчас продукты питания, постельное и канцелярию.

«На данный момент продолжается работа сбор гуманитарной помощи. в ней принимают участие этнокультурные объединения. они приносят продукты питания, приносят матрасы подушки постельное белье все что нужно сейчас людям. примечательно, что и обычные люди костанайцы приносят нам то, что могут, например, вчера неравнодушный житель наше области привез пол тонны картофеля, сто кг свеклы, моркови просто от чистого сердца», — говорит пресс-секретарь Дома дружбы Костанайской области Дарья Щербакова.

Машины уходят от Дома дружбы почти каждый день. На данный момент, отмечают здесь, требуется канцелярия, постельное — матрасы, подушки, само белье. Палата предпринимателей Костанайской области тоже активно ведет сбор помощи. Бизнесмены отправляют продукты питания и муку по всем сельским округам региона, пострадавшим от паводка.

«Мы хотели бы призвать наш бизнес оказывать эту поддержку, для этого у нас имеется фонд вместе мы сила, фонд уже зарекомендовал себя, в нашем случае это когда в Аулиеколе в 22 году когда была оказана помощь для восстановление сгоревших объектов бизнеса на 36 миллионов», — сообщил заместитель директора палаты предпринимателей Костанайской области Ринат Даулетпаев.

К примеру, уже отправили муку и молочные продукты. Как отмечают организаторы сбора, весь отправленный груз распределяется уже на месте сотрудниками оперативных противопаводковых штабов. Именно через них все, что собирается костанайцами, попадает к пострадавшим. Прием помощи продолжается.

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