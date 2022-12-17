Машины загорелись. Два человека погибли на трассе в Костанайской области

При столкновении двух автомобилей в Костанайской области произошло возгорание машин. Погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

Сегодня, около 10.30 на 275 километре автодороге сообщением «Костанай-Карабутак» водитель легковой автомашины не справился с управлением.

В результате он выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомашиной «Газель» с возгоранием двух автомобилей.

Водитель легковой автомашины и пассажир погибли на месте, водитель «Газели» доставлен в больницу.

На место трагедии выезжал начальник отдела полиции Камыстинского района Ерлан Мусин. Он сообщил, что в настоящее время по факту ДТП начато досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение ПДД».

Проводятся необходимые следственные действия, назначены необходимые экспертизы.

Полиция Костанайской области предупреждает участников дорожного движения о необходимости соблюдения правил безопасности, дорожного движения и особенно скоростного режима. Будьте внимательны, бдительны, от этого зависят жизни людей!

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