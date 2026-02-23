В Костанайской области спасатели продолжают оказывать помощь водителям, оказавшимся в снежных заносах. За последние сутки из снежного плена эвакуированы ещё восемь человек.

В Житикаринском районе, в 10 километрах от села Муктуколь, легковой автомобиль оказался заблокирован на заснеженной дороге. В машине находились два человека. Спасатели отбуксировали транспортное средство на очищенный участок трассы.

Ещё один случай произошёл в Карасуском районе. В пяти километрах от села Суйгенсай в снежной ловушке оказались два легковых автомобиля. Сотрудники экстренных служб эвакуировали шесть человек, среди которых был один ребёнок. Всех пострадавших доставили в пункт обогрева.

По информации спасателей, медицинская помощь гражданам не потребовалась. В регионе сохраняются сложные погодные условия, и водителей призывают по возможности воздержаться от дальних поездок.

МВД предупреждает о новой схеме мошенничества через смартфоны Министерство внутренних дел Казахстана предупредило граждан о новой мошеннической схеме, при которой злоумышленники получают удалённый...

Информация для школьников Костанайской области 23 февраля 2026 года в ряде регионов Костанайской области изменён формат обучения из-за неблагоприятных погодных...

Информация о закрытии автомобильных дорог общего пользования По состоянию на 19:40 22 февраля в связи с метелью введены ограничения движения на ряде...