USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Машины застряли в сугробах — спасатели эвакуировали людей в Костанайской области

— Сегодня, 08:39
Изображение для новости: Машины застряли в сугробах — спасатели эвакуировали людей в Костанайской области

Кадр из видео

В Костанайской области спасатели продолжают оказывать помощь водителям, оказавшимся в снежных заносах. За последние сутки из снежного плена эвакуированы ещё восемь человек.

В Житикаринском районе, в 10 километрах от села Муктуколь, легковой автомобиль оказался заблокирован на заснеженной дороге. В машине находились два человека. Спасатели отбуксировали транспортное средство на очищенный участок трассы.

Ещё один случай произошёл в Карасуском районе. В пяти километрах от села Суйгенсай в снежной ловушке оказались два легковых автомобиля. Сотрудники экстренных служб эвакуировали шесть человек, среди которых был один ребёнок. Всех пострадавших доставили в пункт обогрева.

По информации спасателей, медицинская помощь гражданам не потребовалась. В регионе сохраняются сложные погодные условия, и водителей призывают по возможности воздержаться от дальних поездок.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.