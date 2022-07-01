Маски и дистанционка. Список новых ограничений для «желтой» зоны утвердили в Казахстане

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Межведомственная комиссия (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции согласовала ограничения на случай ухудшения в Казахстане эпидситуации с коронавирусом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.
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Под председательством вице-премьера Ералы Тугжанова состоялось заседание межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана.
Министр здравоохранения Ажар Гиният сообщила, что в стране с середины июня отмечается рост инфицирования коронавирусом. По сравнению с прошлой неделей заболеваемость выросла в 2,9 раза. Глава Минздрава также проинформировала, что до 80 процентов заболевших приходится на невакцинированных или получивших прививку более шести месяцев назад.
«Учитывая рост заболеваемости COVID-19 в стране, межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции решено принять следующие дополнительные меры в случае перехода региона в «желтую» зону эпидемиологического риска:
- перевод близких контактных лиц с больным на дистанционную форму работы;
- перевод сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации против COVID-19 и беременных на дистанционную форму работы;
- обязательное ношение масок в закрытых учреждениях и в общественном транспорте;
- рекомендован перевод совещаний с участием более 10 человек в онлайн-формат», — говорится в сообщении.
Также независимо от зоны эпидемиологического риска рекомендовано ношение масок в авиа- и железнодорожном транспорте, при международных автобусных перевозках.
Тугжанов поручил руководителям регионов усилить прививочную кампанию против коронавирусной инфекции, взять на особый контроль обеспечение необходимыми кадрами, лекарствами и коечными мощностями на случай увеличения количества заболевших. Кроме того, по словам вице-премьера, следует усилить качественную разъяснительную работу среди населения.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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