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Маски и дистанционка. Список новых ограничений для «желтой» зоны утвердили в Казахстане

gazeta.ru

Межведомственная комиссия (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции согласовала ограничения на случай ухудшения в Казахстане эпидситуации с коронавирусом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.

Под председательством вице-премьера Ералы Тугжанова состоялось заседание межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана.

Министр здравоохранения Ажар Гиният сообщила, что в стране с середины июня отмечается рост инфицирования коронавирусом. По сравнению с прошлой неделей заболеваемость выросла в 2,9 раза. Глава Минздрава также проинформировала, что до 80 процентов заболевших приходится на невакцинированных или получивших прививку более шести месяцев назад.

«Учитывая рост заболеваемости COVID-19 в стране, межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции решено принять следующие дополнительные меры в случае перехода региона в «желтую» зону эпидемиологического риска:

  • перевод близких контактных лиц с больным на дистанционную форму работы;
  • перевод сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации против COVID-19 и беременных на дистанционную форму работы;
  • обязательное ношение масок в закрытых учреждениях и в общественном транспорте;
  • рекомендован перевод совещаний с участием более 10 человек в онлайн-формат», — говорится в сообщении.

Также независимо от зоны эпидемиологического риска рекомендовано ношение масок в авиа- и железнодорожном транспорте, при международных автобусных перевозках.

Тугжанов поручил руководителям регионов усилить прививочную кампанию против коронавирусной инфекции, взять на особый контроль обеспечение необходимыми кадрами, лекарствами и коечными мощностями на случай увеличения количества заболевших. Кроме того, по словам вице-премьера, следует усилить качественную разъяснительную работу среди населения.

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COVID-2019 в Казахстане

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