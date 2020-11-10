Маски и респираторы на пять миллионов тенге пытались незаконно вывезти из Костанайской области

Пресечена попытка незаконного вывоза средств индивидуальной защиты. Об этом сообщили в пресс-службе КНБ РК

8 ноября пограничниками в автомобильном пункте пропуска «Кайрак» Костанайской области пресечена попытка незаконного вывоза из Казахстана в Российскую Федерацию 9 600 комплектов масок фильтрующих для защиты органов дыхания на общую сумму 5 500 000 тенге.

В соответствии с приказом от 20 февраля 2020 года №56 «О запрете выдачи разрешений на вывоз средств индивидуальной защиты», председателя Комитета контроля качества безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан, введен запрет на вывоз с территории РК медицинских средств индивидуальной защиты. Территориальные подразделения Пограничной службы КНБ ориентированы на усиление контроля в пунктах пропуска с целью недопущения незаконного вывоза товаров, подпадающих под запрет.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.