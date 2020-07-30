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Маски на улице обязательны. Цой подписал приказ

www.pravda.com.ua

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Министр здравоохранения Алексей Цой подписал приказ, который обязует казахстанцев носить защитные маски в общественных местах, передает Tengrinews.kz.

Норма вошла в приказ «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства здравоохранения и Министерства национальной экономики».

«Для недопущения распространения COVID-19 в местностях и (или) объектах, где проводятся санитарно-противоэпидемические, санитарно-профилактические мероприятия, осуществляется:
1) определение групп лиц с повышенным риском заражения COVID-19;
2) использование средств индивидуальной защиты и антисептиков, в том числе ношение медицинских масок на открытом воздухе (на улице, вне дома);
3) использование средств для бесконтактной термометрии;
4) социальное дистанцирование людей;
5) проветривание и дезинфекция помещений;
6) функционирование стационаров;
7) особый режим работы в соответствии с настоящими санитарными правилами и требованиями, устанавливаемыми главными государственными санитарными врачами;
8) выделение в организациях здравоохранения помещений для изоляции на случай выявления пациента с клиническими признаками, не исключающими COVID-19;
9) распределение в организациях здравоохранения ежедневного потока пациентов (по другим нозологическим заболеваниям) с исключением пересечения их с пациентами с подозрением на заболевание COVID-19″, — говорится в приказе.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

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