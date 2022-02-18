Масленица в 2022 году: когда начинать печь блины

Масленица в 2022 году начнется в самом конце зимы. Даты Масленицы непостоянны – они зависят от церковного календаря и даты празднования Пасхи. Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал

Масленица начинается за неделю до начала Великого поста. В 2022 году он пройдет с 7 марта по 23 апреля, значит Масленица продлится всю первую неделю марта – с 28 февраля.

В 2022 году Пасху будут отмечать 24 апреля, а Великий пост начнется 7 марта. День недели тоже имел большое значение: понедельник — «встреча Масленицы» — люди раскатывали ледяные горки, делали соломенное чучело, накрывали столы со сладостями;

— «встреча Масленицы» — люди раскатывали ледяные горки, делали соломенное чучело, накрывали столы со сладостями; вторник — «заигрыш» — парни искали себе невест, а девушки — женихов, молодые люди вместе катались с горок и ели блины;

— «заигрыш» — парни искали себе невест, а девушки — женихов, молодые люди вместе катались с горок и ели блины; среда — «лакомка» — весь день был посвящен праздничным лакомствам и угощениям;

— «лакомка» — весь день был посвящен праздничным лакомствам и угощениям; четверг — «разгуляй» — славяне устраивали катание на лошадях, прогоняли зиму и призывали весну, а мужчины строили снежные замки, затем делились на тех, кто будет нападать на крепость и защищать ее;

— «разгуляй» — славяне устраивали катание на лошадях, прогоняли зиму и призывали весну, а мужчины строили снежные замки, затем делились на тех, кто будет нападать на крепость и защищать ее; пятница — «тещины вечера» — день, когда зять должен с блинами прийти в гости к своей теще;

— «тещины вечера» — день, когда зять должен с блинами прийти в гости к своей теще; суббота — «золовкины посиделки» — люди собираются всей семьей за столом или ездят в гости к родственникам с блинами;

— «золовкины посиделки» — люди собираются всей семьей за столом или ездят в гости к родственникам с блинами; воскресенье — «прощеный день» — дата, когда родные и близкие просят друг у друга прощения за свои поступки. Считается, что чем ярче и веселее отпразднуешь Масленицу – тем будет богаче и насыщеннее весь следующий год.

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