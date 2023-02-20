Масленичная неделя – 2023 по дням: названия, традиции и приметы

20 февраля начинается неделя, когда можно и нужно есть блины каждый день. Масленица – любимый праздник, богатый на традиции и развлечения. Рассказываем, как достойно встретить и провести масленичную неделю.

Масленица — один из самых радостных и веселых праздников, сообщает kp.ru Ее отмечают в воскресенье перед Великим постом, но праздничной считается вся неделя перед ним. Масленичную неделю часто называют Сырной седмицей — из-за того, что в этот период нельзя употреблять в пищу мясо, но можно и нужно — сыры и другие молочные продукты.

Когда начинается и заканчивается Масленичная неделя в 2023 году

Масленичная неделя в 2023 году начнется в понедельник, 20 февраля, и продлится по воскресенье, 26 февраля. С 27 числа верующие начинают соблюдать Великий пост.

Дни Масленичной недели: названия и значения

Саму Масленичную неделю условно разделяют на два периода. С понедельника по среду длится Узкая Масленица, с четверга по воскресенье — Широкая.

Первые три дня недели принято заниматься хозяйством и домашними делами, готовясь как следует повеселиться в оставшееся время.

У каждого дня Сырной седмицы есть не только собственное название, а еще и характерные приметы и ритуалы, которые принято соблюдать. Перечислим самые известные традиции Масленичной недели по дням.

День 1. Встреча

Наши предки жили большими дружными семьями, невестка, как правило, переселялась в дом к мужу и его родителям. В первое утро Сырной седмицы свекры отправляли жен своих сыновей в гости к родителям, а вечером сами навещали родню. Главным тут было — сватов не обидеть и накормить их как следует.

Развлечения для народа на площадях начинали готовить еще во время Пестрой недели — той, что предваряла Масленичную. А вот в понедельник их достраивали — устанавливали качели, формировали ледяные горки, строили снежные крепости. Все старались успеть поскорее, чтобы не отвлекаться на это во время празднования.

Главный обычай масленичного понедельника — выпекание первого блина. Его не ели, а отдавали неимущим, чтобы те помянули души усопших родственников.

День 2. Заигрыши

До нас дошла память о множестве русских традиционных обычаев, посвященных знакомству юношей и девушек. Некоторые дни, такие, например, как вторник Масленичной недели, были полностью посвящены смотринам. Молодежь собиралась, чтобы пообщаться и присмотреться друг к другу. Делалось это с далеко идущей целью. Впереди был Великий пост, во время которого запрещены свадьбы, а вот уже после него, как раз на Красную горку, молодые, познакомившиеся во время заигрышей, уже могли пожениться.

Те, кому смотрины были неинтересны, в этот день звали в гости родственников и друзей. Чем более изобильным был стол, тем больше уважения выказывал хозяин.

Во вторник впервые начинали зазывать Масленицу: «У нас горы снежные готовы и блины напечены — просим жаловать!»

День 3. Лакомка, или Скоромная среда

В середине Масленичной недели зять ходил в гости к теще — на блины, конечно же. И не только он — поесть блинов приходили его друзья и родственники. Теща в этот день была особенно ласкова к зятю, всячески демонстрировала свое к нему расположение. Гости смотрели и млели — повезло же парню с родней. Хотя причина такого поведения матери была во многом рациональной — считалось, что чем добрее теща к зятю в этот день, тем лучше будут отношения у ее дочери с новой семьей.

День 4. Разгуляй, или Широкий четверг

С этого дня начиналась Широкая Масленица. Все работы по дому прекращались, заниматься хозяйством в ближайшие дни считалось дурной приметой. Поэтому народ оставлял все свои дела и шел на площадь, чтобы как следует повеселиться.

На Руси существовало множество традиционных развлечений, характерных для масленичного четверга:

кулачные бои;

катания на лошадях и в повозках;

соревнования на ловкость и выносливость;

хороводы;

игры в снежки;

штурм и захват снежного городка;

разведение костров и прыжки через огонь;

песни, пляски и, конечно же, поедание блинов.

Отсидеться дома в этот день не получалось. Верили, что всех, кто по какой-то причине проигнорирует всеобщее веселье, настигнут горести и неудачи. Ну, и осуждение соседей, конечно же.

День 5. Тещины вечерки

В пятницу уже зятю было положено со всеми почестями принять тещу. Блины к приходу матери пекла дочь — жена зятя. Теща приводила с собой подруг, чтобы похвастаться перед ними, за какого хорошего парня выдала свою дочку.

День 6. Золовкины посиделки

В субботу молодые невестки уделяли внимание своим золовкам — сестрам и родственницам мужа. Девушки собирались, чтобы поесть, пообщаться и посплетничать. Кроме золовок приглашали и подруг, и свою родню, причем, если сестры мужа были замужем, то подруг приглашали замужних, и наоборот. Доброй приметой считалось сделать всем пришедшим в гости какие-то небольшие, но приятные подарки.

Православная церковь в масленичную субботу празднует Собор всех преподобных отцов — в этот день почитают всех, кто заслужил место среди святых своим монашеским подвигом.

День 7. Проводы, или Прощеное воскресенье

Самый важный день всей Сырной седмицы. В воскресенье совершалось заговенье перед Великим постом. Верующие просили прощения друг у друга, а в ответ слышали «Бог простит, и я прощаю». В этот день было принято поминать усопших и посещать кладбища.

Прощеное воскресенье — последний день, когда в пищу можно было употреблять продукты животного происхождения. Всю праздничную еду, которую наготовили в течение недели, нужно было доесть. Остатки или раздавали нищим, или сжигали — дурной приметой считалось выбросить еду или дать ей пропасть.

Днем было принято ходить в баню, а вечером собираться на площади — конечно же, чтобы торжественно сжечь чучело Масленицы. Кстати, пепел, который оставался после сожжения, нужно рассеять по полям, чтобы в будущем году получился хороший урожай

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