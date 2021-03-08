Масленичная неделя в 2021 году: что обозначают дни и как их праздновать

Православные верующие в понедельник, 8 марта, вступают в масленичную или сырную неделю — последнюю подготовительную неделю перед началом Великого поста. В 2021 году проводы зимы пройдут с 8 по 14 марта – это довольно поздняя, по сравнению с прошлыми годами, встреча Масленицы.

Обычаи масленичной недели сохранились до наших дней – они используются для перемирия с родными и близкими, а также для подготовки к Великому посту у православных людей. Раньше считалось, что как встретишь Масленицу, так и год проведешь.

Узкая Масленица

Так называют первые три дня этой недели. Это было время подготовки к основным празднествам. Некоторые традиции сохранились до сих пор.

Понедельник, 8 марта. Первый день Масленицы именуется «Встречей». В этот день начинают печь блины. Также принято помогать нуждающимся, делать домашнюю уборку, чтобы привлечь больше позитивной энергии в дом.

Вторник, 9 марта . Вторник издревле называли «Заигрышем». В этот день разворачивались массовые гуляния. В современном мире в этот день принято гулять, развлекаться на свежем воздухе. Если будет морозная и снежная погода, можно отдать дань прошлым традициям, покатавшись с горки.

Среда, 10 марта . Этот день называют «Лакомка». Люди ходят в гости, готовят блины и другие вкусности, угощая друг друга. Считается, что в этот день можно и даже нужно знакомить жениха с будущей тещей. Также в этот день дети приходят домой к родителям.

Широкая Масленица

Вторая часть празднеств называется Широкой Масленицей. В древности это было время самых больших гуляний и веселья.

Четверг, 11 марта. В четверг начиналась Широкая Масленица, поэтому нельзя было работать. Все люди откладывали домашние дела, посвящая себя веселью. Во времена древней Руси это было самое яркое и позитивное время в году. Недаром четверг называли «Разгуляй».

Пятница, 12 марта. Этот день назвали «Тещины вечерки». Если в среду знакомство происходило на территории тещи, то в пятницу она приходила в гости к будущему зятю. В современном мире это день похода в гости. Родители навещают детей, дарят им подарки и внимание.

Суббота, 13 марта . Этот день называется «Золовкины посиделки». В современном мире до сих пор действует традиция, согласно которой сестре мужа семья его жены преподносит подарки. Это также день походов в гости и развлечений.

Воскресенье, 14 марта . День сожжения чучела Масленицы. Его еще называют Прощеным воскресеньем. Это финальный день подготовки к Великому посту. В этот день было принято навещать близких людей и просить прощения за все причинные обиды. Просили прощения не только у живых, но и у мертвых. Это было время поминовения усопших, которые, согласно поверьям, оберегали жизнь и процветание своего рода.

Народные приметы на Масленицу

Если блины удались — то год принесет процветание, комом — жди беды.

Чем вкуснее получились блины на Масленицу, тем больше будет денег и благополучнее жизнь.

Блины символизируют Солнце, поэтому один блин был равен одному ясному и теплому дню. Чем больше приготовлено блинов, тем лучше будет погода.

Дождь или мокрый снег на Масленицу — осенью грибов будет много, если же холода — лето жаркое встречай.

Незваные гости на Масленицу — к счастью.

Чем больше угощений на столе, тем жизнь будет краше.

Если на Масленицу сжечь (или выбросить) негодные вещи — жди новых.

Если в Прощеное воскресенье человек найдет в себе силы простить, то сможет жизнь изменить.

На Масленицу было принято кататься на качелях. Считалось, что тот, кто выше всех взлетит, станет счастливее всех в нынешнем году. То же самое с катанием с горки — кто дальше всех уедет, тому улыбнется удача.

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