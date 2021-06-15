Масочный режим сохраняется: Мамин поручил принять дополнительные меры

Премьер-министр Аскар Мамин поручил принять дополнительные превентивные меры в связи с приростом заболеваемости коронавирусом в соседних странах. В первую очередь в стране будет расширен охват вакцинацией, передает Tengrinews.kz.
«Министерству здравоохранения и акиматам нужно держать эпидситуацию на контроле. Особое внимание акимату столицы на соблюдение санитарно-эпидемических мер и вакцинацию. Масочный режим сохраняется, особенно в помещениях. Мониторинговым группам активизировать работу. Как известно, у наших соседей в регионе идет прирост заболеваемости, поэтому необходимо принимать дополнительные превентивные меры. В первую очередь это расширение охвата вакцинацией. Следует увеличить ежедневные объемы вакцинацией», — поручил Мамин на заседании правительства.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области