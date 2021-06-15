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Масочный режим сохраняется: Мамин поручил принять дополнительные меры

Премьер-министр Аскар Мамин поручил принять дополнительные превентивные меры в связи с приростом заболеваемости коронавирусом в соседних странах. В первую очередь в стране будет расширен охват вакцинацией, передает Tengrinews.kz.

«Министерству здравоохранения и акиматам нужно держать эпидситуацию на контроле. Особое внимание акимату столицы на соблюдение санитарно-эпидемических мер и вакцинацию. Масочный режим сохраняется, особенно в помещениях. Мониторинговым группам активизировать работу. Как известно, у наших соседей в регионе идет прирост заболеваемости, поэтому необходимо принимать дополнительные превентивные меры. В первую очередь это расширение охвата вакцинацией. Следует увеличить ежедневные объемы вакцинацией», — поручил Мамин на заседании правительства.

Помимо этого, премьер-министр поручил продолжить расширение применения приложения Ashyq и усилить информационно-разъяснительную работу и продумать действенные механизмы стимуляции населения к получению прививки.
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