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Масочный режим вводят в правительстве России

pixabay.com

Масочный режим и другие меры профилактики временно вводятся в Доме правительства России из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кабинета министров, передает МИА «Казинформ».

«На территории Дома правительства временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим. Решение принято в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19», — сказал собеседник агентства.

В кабмине рассчитывают, что временные ограничения «будут способствовать сохранению благоприятной эпидемиологической ситуации».

Изначально масочный режим был введен в правительстве еще в начале пандемии, в 2020 году. Однако с апреля этого года ношение масок и другие подобные меры перестали быть обязательными и сохранялись только в формате рекомендации.

Ранее о возвращении противоэпидемических ограничений в Доме правительства сообщало РБК. По данным издания, с 18 сентября там будет введен масочный режим, ограничены личные контакты между работниками, а также уменьшено количество зарубежных и внутрироссийских командировок.

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