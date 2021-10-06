Массажисток из Таиланда выдворили на родину из Костаная

Иностранки оказывали в Костанае услуги оздоровительного массажа по тайскому методу, не узаконив порядок пребывания для осуществления законной трудовой деятельности, передает zakon.kz.

Решением суда Костаная нарушительницам ограничен въезд в Казахстан в течение пяти лет. Факт незаконного осуществления трудовой деятельности двумя гражданками Королевства Таиланд был выявлен сотрудниками миграционной службы Департамента полиции Костанайской области в одном из спа-салонов Костаная, — рассказали в пресс-службе ДП региона.

Как отмечается, принимающая сторона также понесла ответственность.

По словам начальника Управления миграционной службы ДП области Кайрата Дутпаева, с начала текущего года за нарушение миграционного законодательства из РК выдворено 45 иностранных граждан.

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