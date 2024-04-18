Масштаб трагедии показали в костанайском гипермаркете после паводка

Гипермаркет «Солнечный» начали очищать от продукции, которая оказалась затопленной паводком. Вода полностью отступила от здания, и люди смогли увидеть воочию тот урон, который она принесла. Поставщики продуктов питания уже начали вывозить свой товар или то, что от него осталось. Уцелело, конечно, не все.

Вода затопила полки примерно на 1.5 метра.

Представители гипермаркета пока даже оценить ущерб не могут. В здании нет электричества, а значит запустить оборудование — морозильные камеры, кассы, для проверки они не могут. А от этого напрямую зависит возможная дата запуска в работу магазина. Ведь, если оборудование придется полностью менять, а не частично, то и сроки будут увеличиваться. Но сейчас здесь заняты серьезно очисткой помещения.

«Все, что пропало — это яйца, молочная продукция, было вывезено на полигоны утилизировано. На данный момент ведутся работы поставщиками, которые вывозят свой товар, либо мало пострадал, либо сильно пострадал и его нужно утилизировать, кто-то нам помогает. Мы уже воспринимаем это, как волонтерскую помощь, потому вы сами видите масштаб трагедии, поэтому все это вывозится и там дальше на усмотрение, кто-то с согласием помогает, а с кем-то договоры предполагают другие отношения», — поделилась представитель гипермаркета «Солнечный» Римма Маутова.

Конечно, супермаркет надеется на помощь в рамках ЧС от государства. Свое заявление они уже подали в палату предпринимателей Костанайской области. Здесь прием документов от пострадавшего бизнеса идет полным ходом. Официально в списке уже 108 пострадавших предпринимателей.

«Сумма ущерба уточняется, соответственно, сейчас многие предприниматели получили доступ к к своим объектам и идет уточнение ущерба, но опять же его точные характеристики объем этих вот убытков они будут определятся только с учетом осмотра, то есть при акиматах она создана», — отметил начальник отдела палаты предпринимателей Костанайской области Роберт Юсупов.

Помимо этого, как отметили в палате предпринимателей, сейчас разработаны новые привила возмещения имущественного вреда, причиненного стихийным бедствием для объектов бизнеса, где порядок подачи документов от пострадавших и регламент работы комиссий по оценке ущерба серьезно упрощены. Специалисты надеются, что они будут приняты в самое ближайшее время.

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