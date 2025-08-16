В Казахстане готовят запретительный список для бизнеса, который не сможет работать в упрощенном режиме. Подробности рассказал министр нацэкономики Серик Жумангарин, передает LS.

Он напомнил, что в рамках нового Налогового кодекса по пожеланию депутатов было принято решение о создании перечня ОКЭД. С. Жумангарин отметил, что на текущий момент вместе с нацпалатой «Атамекен» ведется соответствующая работа.

«Единственная проблема в том, что он огромный, потому что запрещать мы будем много. В частности, кому нельзя будет работать в режиме упрощенной декларации, где оборот 2,4 млрд тенге и ставка ИПН 4% плюс -50, который устанавливается местными маслихатами», – пояснил министр.

С. Жумангарин пообещал, что список будет выставлен на обсуждение в сентябре на сайте «Открытые НПА».

«Это будет еще один большой раунд обсуждений», – считает он.

Вместе с тем министр напомнил, что новый кодекс вступит в силу с 1 января 2026 года. Сейчас эта работа ведется.

