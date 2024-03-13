Масштабные проверки из-за схем ввоза автомобилей проводят в Казахстане

В целях обеспечения экологической безопасности, государством стимулируется ввоз в страну новых грузовых автомобилей и автобусов, посредством уменьшения ставки регистрационных сборов в зависимости от возраста транспортного средства. Об этом сообщает Агентство по финмониторингу РК.

Большинство транспортных средств все еще работают на дизельном топливе и уровень загрязнения воздуха растет. Если авто старше пяти лет, то необходимо заплатить 2500 МРП, а если нет и двух лет, сбор сократится до 0,25 МРП. Отдельные недобросовестные граждане пытаются ввезти в страну старые и небезопасные грузовые автомобили, автобусы по поддельным документам, заменяя год выпуска.

Только по выявленным фактам за 2022-2023 годы начато 23 досудебных расследования, где предварительный ущерб бюджету достигает 14,3 млрд тенге.

Проверяется причастность 59 должностных лиц СпецЦОН и работников госорганов. Установлены основные схемы незаконной первичной регистрации транспортных средств.

Организаторы мошеннических схем осуществляли постановку на учет автотранспорта, предоставляя в СпецЦОН поддельные квитанции с измененной датой выпуска, с целью уплаты минимальной ставки первичного сбора.

В некоторых случаях регистрация (ранее 2016 г.в.) проводилась в онлайн режиме через портал Egov, как приобретенное от официального дилера с использованием фиктивных документов и оплатой сборов как за новые ТС. Имеют место факты, когда выдавалось удостоверение международного автомобильного перевозчика, при наличии которого постановка на первичный учет производится без уплаты первичного сбора. В отдельных случаях регистрация осуществлялась с подделкой всего пакета документов на транспортные средства, ввезенные контрабандным путем. Проведенный АФМ анализ показал, что первичная регистрация транспортных средств производилась работниками СпецЦОН путем «ручного» внесения недостоверных данных о категории авто в интегрированную информационную систему. В целях исключения дальнейшей незаконной регистрации автотранспортных средств мошенническим путем по всей стране, Агентством приняты меры по исключению возможности внесения данных о регистрации в ручном режиме, в обход информационных систем. Совместно с НАО «Правительство для граждан» проводится работа по внесению соответсвующих изменений и дополнений в Правила деятельности Госкорпорации на законодательном уровне.

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